Ulm (ots) - Der 48-Jährige war um 18.50 Uhr mit seinem E-Scooter in der Lindenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Bauhoferstraße fuhr er in die Kreuzung ein. Von rechts kam ein 69-Jähriger mit seinem Mercedes. Der hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Infolge der Kollison ...

