Am Sonntag fuhr ein 48-Jähriger mit einem E-Scooter in Ulm gegen ein Auto.

Der 48-Jährige war um 18.50 Uhr mit seinem E-Scooter in der Lindenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Bauhoferstraße fuhr er in die Kreuzung ein. Von rechts kam ein 69-Jähriger mit seinem Mercedes. Der hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Infolge der Kollison stürzte der 48-Jährige von seinem E-Scooter und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand wohl nur geringer Sachschaden.

