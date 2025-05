Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mädchen bei Zusammenstoß mit Transporter verletzt | Fahrer und Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 6. Mai, kam es in Rheindahlen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht den Unfallverursacher und Zeugen.

Ein 9-jähriges Mädchen war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Fahrrad unterwegs. Begleitet wurde sie von ihrem Bruder, der ebenfalls mit dem Fahrrad fuhr. Auf Höhe der Kreuzung Am Wickrather Tor / St.-Peter-Straße kollidierte das Mädchen nach eigenen Angaben mit einem weißen Transporter, der die Straße Am Wickrather Tor aus Richtung Stadtwaldstraße befuhr. Der Transporter sei an der Unfallörtlichkeit ein Stück auf den linksseitigen Bürgersteig gefahren, als sie zeitgleich von der St.-Peter-Straße in die Straße Am Wickrather einfuhr. Der Wagen touchierte das Mädchen. Der Fahrer sei daraufhin ausgestiegen, habe ein Paket aus dem hinteren Teil des Wagens geholt und es nach einer kurzen Bemerkung in Richtung der Kinder zu einem Haus auf der Straße gebracht.

Er wird wie folgt beschrieben: Er sei ca. 40-50 Jahre alt und 1.60 bis 1.70 Meter groß. Seine Haare sind kurz und braun, sein Erscheinungsbild ordnete das Kind als südländisch ein. Er trug ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Hose und war eher dünn. Er verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren.

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrer oder einem Kennzeichen machen? Wohnen Sie auf der entsprechenden Straße und haben am Dienstag zur fraglichen Uhrzeit ein Paket angenommen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02161 290 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell