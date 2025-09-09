Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Unbekannter bricht Automaten auf und entwendet Bargeld (09.09.2025)

Schramberg (ots)

Zwischen Mitte August und dem frühen Montagmorgen hat ein Unbekannter in einem Automatenladen in der Sängerstraße Bargeld entwendet.

Der Täter verschaffte sich zunächst am 16.08.25 Zutritt zum Geschäft und brach einen Automaten auf, aus dem er Bargeld in geringer Höhe entwendete. In der Nacht auf Montag kam es zu einem weiteren Aufbruch, bei dem ebenfalls Bargeld gestohlen wurde. Zudem entstand erheblicher Sachschaden an den Geräten.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sängerstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 zu melden.

