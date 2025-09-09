Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn-Mariazell

Lkr. Rottweil) - Golfcart fängt Feuer - drei Personen bleiben unverletzt (08.09.2025)

Eschbronn-Mariazell (ots)

Ein eher ungewöhnlicher Einsatz hat am Montagabend Feuerwehr und Polizei in Eschbronn beschäftigt: Ein Golfcart ist auf einem Feldweg im Mühlweg in Brand geraten.

Gegen 17:30 Uhr bemerkte eine 38-jährige Fahrerin während der Fahrt Rauch und Flammen an dem elektrisch betriebenen Gefährt. Sie konnte zusammen mit zwei Kindern rechtzeitig aussteigen - alle drei blieben unverletzt. Das Golfcart brannte jedoch vollständig aus, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Batterie. Die Feuerwehren Eschbronn und Dunningen rückten mit mehreren Einsatzkräften an und löschten den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass für das Golfcart kein gültiger Versicherungsschutz bestand.

Die Fahrerin muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell