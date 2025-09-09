PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) - Sicher zur Schule: Tipps der Polizei zum Start ins neue Schuljahr (09.09.2025)

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

In wenigen Tagen beginnt für viele Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr. Für die Erstklässler startet damit ein besonderer Lebensabschnitt mit vielen neuen Eindrücken und Herausforderungen. Eine davon ist der sichere Weg zur Schule.

Damit unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer gut und sicher ankommen, sind alle gefragt - Eltern ebenso wie andere Verkehrsteilnehmer:

Tipps für Eltern:

   - Schulweg üben: Gehen Sie den Schulweg schon vor dem ersten 
     Schultag mehrfach gemeinsam mit Ihrem Kind ab. Lassen Sie es den
     Weg auch einmal selbst "führen". So verinnerlicht es den 
     sicheren Weg und gewinnt Routine.
   - Zeit einplanen: Starten Sie frühzeitig und ohne Hektik, denn 
     Stress führt leicht zu Fehlern.
   - Gefahren erkennen: Erklären Sie Ihrem Kind spielerisch mögliche 
     Gefahrenpunkte und das richtige Verhalten an Ampeln, 
     Zebrastreifen oder Mittelinseln.
   - Gut sichtbar sein: In der dunklen Jahreszeit sind helle, 
     reflektierende Kleidung und eine gut sichtbare Schultasche 
     wichtige Sicherheitsfaktoren.
   - Straßenseite beachten: Kinder sollten immer auf der vom Verkehr 
     abgewandten Seite laufen.

Tipps für alle Verkehrsteilnehmer:

Kinder sind keine "kleinen Erwachsenen". Sie lassen sich schnell ablenken, schätzen Entfernungen und Geschwindigkeiten noch nicht sicher ein und reagieren oft spontan. Deshalb gilt:

   - Fahren Sie besonders vorsichtig im Umfeld von Schulen, 
     Kindergärten, Bushaltestellen und Fußgängerüberwegen.
   - Rechnen Sie jederzeit damit, dass ein Kind unvermittelt auf die 
     Fahrbahn treten kann.
   - Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit und seien Sie bremsbereit.

Zum Schuljahresbeginn überwacht die Polizei im gesamten Präsidiumsbereich verstärkt Schulwege und Gefahrenstellen. Dazu gehören:

   - Geschwindigkeitskontrollen im Umfeld von Schulen und 
     Kindergärten
   - Überwachung von Park- und Halteverboten sowie von 
     Fußgängerüberwegen
   - Kontrollen zur Einhaltung der Gurt- und Kindersicherungspflicht 
     sowie des Handyverbots am Steuer

All diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass die Unfallzahlen auf dem Schulweg weiterhin niedrig bleiben und Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.

Weitere hilfreiche Tipps zum Thema Schulwegsicherheit finden Sie unter: www.gib-acht-im-verkehr.de

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren