Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) - Sicher zur Schule: Tipps der Polizei zum Start ins neue Schuljahr (09.09.2025)

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

In wenigen Tagen beginnt für viele Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr. Für die Erstklässler startet damit ein besonderer Lebensabschnitt mit vielen neuen Eindrücken und Herausforderungen. Eine davon ist der sichere Weg zur Schule.

Damit unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer gut und sicher ankommen, sind alle gefragt - Eltern ebenso wie andere Verkehrsteilnehmer:

Tipps für Eltern:

- Schulweg üben: Gehen Sie den Schulweg schon vor dem ersten Schultag mehrfach gemeinsam mit Ihrem Kind ab. Lassen Sie es den Weg auch einmal selbst "führen". So verinnerlicht es den sicheren Weg und gewinnt Routine. - Zeit einplanen: Starten Sie frühzeitig und ohne Hektik, denn Stress führt leicht zu Fehlern. - Gefahren erkennen: Erklären Sie Ihrem Kind spielerisch mögliche Gefahrenpunkte und das richtige Verhalten an Ampeln, Zebrastreifen oder Mittelinseln. - Gut sichtbar sein: In der dunklen Jahreszeit sind helle, reflektierende Kleidung und eine gut sichtbare Schultasche wichtige Sicherheitsfaktoren. - Straßenseite beachten: Kinder sollten immer auf der vom Verkehr abgewandten Seite laufen.

Tipps für alle Verkehrsteilnehmer:

Kinder sind keine "kleinen Erwachsenen". Sie lassen sich schnell ablenken, schätzen Entfernungen und Geschwindigkeiten noch nicht sicher ein und reagieren oft spontan. Deshalb gilt:

- Fahren Sie besonders vorsichtig im Umfeld von Schulen, Kindergärten, Bushaltestellen und Fußgängerüberwegen. - Rechnen Sie jederzeit damit, dass ein Kind unvermittelt auf die Fahrbahn treten kann. - Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit und seien Sie bremsbereit.

Zum Schuljahresbeginn überwacht die Polizei im gesamten Präsidiumsbereich verstärkt Schulwege und Gefahrenstellen. Dazu gehören:

- Geschwindigkeitskontrollen im Umfeld von Schulen und Kindergärten - Überwachung von Park- und Halteverboten sowie von Fußgängerüberwegen - Kontrollen zur Einhaltung der Gurt- und Kindersicherungspflicht sowie des Handyverbots am Steuer

All diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass die Unfallzahlen auf dem Schulweg weiterhin niedrig bleiben und Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.

Weitere hilfreiche Tipps zum Thema Schulwegsicherheit finden Sie unter: www.gib-acht-im-verkehr.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell