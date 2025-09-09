Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald Baar Kreis) Audi fährt über Verkehrsinsel - Unfallflucht (08.09.2025)

Dauchingen (ots)

Am späten Montag, gegen 22:45 Uhr fuhr ein Audi-Fahrer auf der Villinger Straße über eine Verkehrsinsel und verschwand anschließend von der Unfallstelle. Vermutlich handelte es sich bei dem Audi um ein älteres Modell in der Farbe Blau. Nach dem Überfahren der Verkehrsinsel auf der Villinger Straße fuhr der Unbekannte an der Einmündung in Richtung der Straße "Vordere Straße" davon. Die zwei beschädigten Verkehrszeichen, sowie einige Teile der Frontschürze blieben am Unfallort zurück. Das Polizeirevier Schwenningen sucht, unter der Nummer 07720 / 85000, Hinweise zu dem Fahrer, oder dem beschädigten Audi.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell