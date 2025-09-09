PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Skoda beschädigt - Zeugenaufruf (06.09.2025 - 08.09.2025)

Donaueschingen (ots)

Auf der Friedhofstraße ist im Zeitraum von Samstag, 17:15 Uhr, bis Montag, 06:45 Uhr, durch eine Unfallflucht ein Skoda beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer streifte den am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Skoda, verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ihm sucht nun das Polizeirevier Villingen und nimmt, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

