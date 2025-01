Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Einbruch - Schockanruf

Hemer (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben sich Unbekannte Zugang zu einem an der Beethofenstraße geparkten weißen BMW verschafft. Sie durchwühlten den Wagen und stahlen die Zulassungsbescheinigung und eine Brille. Außerdem wurde das Radio zerkratzt.

Mit einem Schockanruf wollten Betrüger in der vergangenen Woche einen 87-jährigen Mann zur Herausgabe einer hohen Geldsumme bewegen. Sie meldeten sich telefonisch und gaben sich als Staatsanwalt und Polizist aus. Sie erzählten dem Senior die klassische Lügengeschichte, wonach seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Die Tochter könne angeblich nur durch die Zahlung einer fünfstelligen "Kaution" vor dem Gefängnis bewahrt werden. Der Senior tat genau das, wozu auch die Polizei immer wieder rät: Er rief die Tochter persönlich an, die weder einen Unfall verursacht hatte, noch im Polizeigewahrsam saß. So stellte sich der Anruf als Betrug heraus. Leider setzten die Täter ihre Opfer immer wieder massiv unter Druck und halten sie möglichst lange am Telefon fest. Darauf sollten sich die Angerufenen nicht einlassen. In Deutschland gibt es eine solche "Kaution" überhaupt nicht. Weder Staatsanwalt, noch Polizei oder Gericht nehmen an irgendeiner x-beliebigen Straßenecke Zahlungen entgegen. Die Polizei bittet Personen mit älteren Menschen im Verwandten- oder Bekanntenkreis, diese Schockanrufe immer wieder zu thematisieren und zu warnen. Wer sich selbst die Gefahr bewusst machen will, der kann sich als kleine Erinnerung einen Zettel mit der Aufschrift "Schockanruf!" neben sein Telefon legen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell