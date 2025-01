Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: An Polizist festgeklammert - Einbrecher in Gaststätte - Flucht vor Polizeikontrolle

Iserlohn (ots)

Wegen eines Streits wurde die Polizei am Dienstag kurz vor 2 Uhr in eine Wohnung am Kurt-Schumacher-Ring gerufen. Die Polizeibeamten trennten die streitenden Männer und sprachen gegen einen 43-jährigen Besucher einen Platzverweis aus. Der Mann weigerte sich zu gehen und schrie die Beamten an. Schließlich packte er einen Beamten am Arm und ließ ihn nicht mehr los. Alle Aufforderungen, den Klammergriff zu lösen, missachtete der Mann. Die Polizeibeamten überwältigten den Angreifer und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten und Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam. Der 43-Jährige bekam Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Zwischen dem 10. Januar und Dienstagabend sind Unbekannte in eine Wohnung am Kurt-Schumacher-Ring eingebrochen. Sie entwendeten Laptops, Bargeld und Parfume.

Am Dienstagabend hat die Polizei einen Einbrecher in einer Gaststätte Am Zeughaus vorläufig festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte kurz vor 23 Uhr Glasklirren vernommen und die Polizei angerufen. Die eintreffenden Polizeibeamten entdeckten das kaputte Fenster und den Mann, der in der Gaststätte Schränke durchwühlte. Nach mehreren Aufforderungen kam ein 43-jähriger Mann nach draußen. Er behauptete, dass er einen Einbruch beobachtet habe. Nachdem die Einbrecher das Gebäude verlassen hätten, habe er die Gelegenheit genutzt, sich in der Gaststätte einen Schlafplatz zu suchen. Der 43-Jährige ist bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Taten in Erscheinung getreten.

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte an der Bertha-von-Suttner-Straße einen Strom-Verteilerkasten der Stadtwerke aufgebrochen. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Am Dienstag brannte eine Sitzbank auf dem Spielplatz an der Berliner Allee. Zeugen beobachteten zwei etwa 13- bis 16-jährige Jugendliche. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer.

Ein 28-jähriger Iserlohner hat am Dienstag versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen der Fluchtfahrt. Polizeibeamte entdeckten den Iserlohner kurz vor 17 Uhr auf der Grüner Talstraße am Steuer eines Pkw, obwohl bekannt ist, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und beschleunigte erheblich. Auf der Flucht in Richtung Iserlohn überfuhr er eine rote Ampel. Als ihm auf Höhe der Lägerbachstraße ein weiterer Streifenwagen der Polizei entgegenkam, wich er auf den Fahrradweg aus. Die Flucht führte teilweise über einen Fußgängerweg. Seine Fahrt endete an der Haltestelle Fritz-Kühn-Platz mit einer Vollbremsung, weil dort der Verkehr stockte. Er und sein Beifahrer flüchteten zu Fuß. Die Polizeibeamten konnten den Fahrer in der in der Waisenhausstraße einholen und fixieren. Es besteht der Verdacht, dass er unter Einfluss von Kokain und Alkohol am Steuer saß. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Schnellfahren, Fahren unter Drogeneinfluss und Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. Die Polizei sucht nun insbesondere nach weiteren betroffenen Autofahrern und Zeugen, die möglicherweise durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 9199-0. Ein Einsatzfahrzeug geriet auf Schnee ins Rutschen und prallte gegen ein Verkehrszeichen. (cris)

