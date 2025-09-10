Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Autofahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Unfall und flüchtet (09.09.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend hat ein 61-jähriger Autofahrer in der Möhringer Straße einen Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Mann war gegen 21:00 Uhr mit einem Mazda 6 unterwegs, als er einen geparkten VW Polo streifte und einen Schaden von rund 6.000 Euro verursachte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.

An der Wohnanschrift konnten Polizeibeamte den 61-Jährigen antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und den Autoschlüssel vorerst abgeben.

Der 61-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

