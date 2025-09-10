Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Fritz-Arnold-Straße - weißen Mercedes AMG beschädigt (08./09.09.2025)

Sachschaden in Höhe von über 3.500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf der Fritz-Arnold-Straße hinterlassen. Im Zeitraum zwischen Montag, 22.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr, touchierte er den am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 16 geparkten weißen Mercedes AMG an der Fahrzeugfront. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Sachschadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, unter Tel. 07531 995-2222, entgegen.

