LPI-SHL: Im Graben gelandet
Schweina (ots)
Ein 38-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagnachmittag die Landstraße von Schweina in Richtung Barchfeld. Er geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW landete im Graben und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer verletzte sich leicht.
