Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Graben gelandet

Schweina (ots)

Ein 38-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagnachmittag die Landstraße von Schweina in Richtung Barchfeld. Er geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW landete im Graben und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer verletzte sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

