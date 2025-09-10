PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Leicht verletzter Mopedfahrer

Suhl (ots)

Ein 16-jähriger Mopedfahrer befuhr Dienstagnachmittag die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl und wollte an der Ampel nach rechts in der Werner-Seelenbinder-Straße abbiegen. Dabei rutschte er mit seinem Moped weg und prallte in einen an der roten Ampel stehenden Pkw einer 55-Jährigen. Der junge Mann verletzte sich leicht.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

