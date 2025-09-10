LPI-SHL: Leicht verletzter Mopedfahrer
Suhl (ots)
Ein 16-jähriger Mopedfahrer befuhr Dienstagnachmittag die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl und wollte an der Ampel nach rechts in der Werner-Seelenbinder-Straße abbiegen. Dabei rutschte er mit seinem Moped weg und prallte in einen an der roten Ampel stehenden Pkw einer 55-Jährigen. Der junge Mann verletzte sich leicht.
