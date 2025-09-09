LPI-SHL: Tragischer Ausgang
Suhl-Schmiedefeld (ots)
Am Sonntag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Schmiedefeld und Suhl (siehe Pressemeldung vom 08.09.2025). Der 80-Jährige Mann, der den Transporter lenkte, verstarb am Montag aufgrund seiner schweren Verletzungen.
