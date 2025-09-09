PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug durchschaut

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Drei Mal versuchten Unbekannte mit einer durchtriebenen Betrugsmasche ahnungslose Menschen in Walldorf, Schwallungen und Herpf um ihr Erspartes zu bringen. Sie gaben sich in allen Fällen als Ärzte aus und gaukelten ihren potentiellen Opfern vor, dass sich Angehörige im Krankenhaus befinden würden und diese an einer so schweren Erkrankung leiden, für die es ein Medikament gäbe, die jedoch durch die Angerufenen bezahlt werden müssten. Forderungen von teilweise 150.000 Euro standen im Raum. Glücklicherweise wurde in allen drei Fällen bemerkt, dass Betrüger am Werk waren. Die Gespräche endeten, bevor es zu einem Schaden kam. Seien auch Sie so aufmerksam und fallen Sie nicht auf die Betrüger herein!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

