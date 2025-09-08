LPI-SHL: Unfall zwischen Pkw und Motorrad
Mittelschmalkalden (ots)
Eine 18-jährige Motorradfahrerin befuhr Samstagabend die Hauptstraße in Mittelschmalkalden. Sie wollte einen Radlader überholen, übersah dabei aber ein entgegenkommendes Auto. Die Fahrzeuge prallten zusammen, die Motorradfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Das Auto und auch das Motorrad mussten abgeschleppt werden.
