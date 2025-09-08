LPI-SHL: Motorradunfall
Zella-Mehlis (ots)
Ein 29-jähriger Motorradfahrer befuhr Sonntagabend die Landstraße von Zella-Mehlis in Richtung Oberhof. In einer Rechtskurve nach dem Sterngrund verlor er die Kontrolle, stürzte und rutschte über die Gegenfahrbahn in einen Hang. Der Mann kam verletzt ins Krankenhaus.
