Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall mit Motorrädern

Oberhof (ots)

Ein etwas anderer Auffahrunfall ereignete sich Montagmittag (08.09.2025) in Oberhof. Zwei Motorradfahrer wollten im Bereich des Südknotens auf die Landstraße in Richtung Ohrdruf auffahren. Der erste, ein 69-jähriger Kradfahrer, musste verkehrsbedingt stoppen. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende 73-jährige Motorradfahrer zu spät und fuhr auf. Beide stürzten. Der, der auffuhr verletzte sich leicht und der Vordermann erlitt schwere Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

