LPI-SHL: Auffahrunfall mit Motorrädern
Oberhof (ots)
Ein etwas anderer Auffahrunfall ereignete sich Montagmittag (08.09.2025) in Oberhof. Zwei Motorradfahrer wollten im Bereich des Südknotens auf die Landstraße in Richtung Ohrdruf auffahren. Der erste, ein 69-jähriger Kradfahrer, musste verkehrsbedingt stoppen. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende 73-jährige Motorradfahrer zu spät und fuhr auf. Beide stürzten. Der, der auffuhr verletzte sich leicht und der Vordermann erlitt schwere Verletzungen.
