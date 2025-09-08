Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Trusetal (ots)

Am 06.09.2025 besuchte eine 49-jährige Frau aus Georgenthal eine Sportveranstaltung des WSV Trusetal am Sportgeländes des dortigen Mommelsteinradweges. Gegen 08:10 Uhr stellte Sie ihren weißen PKW MG an einem Feldweg des dortigen Geländes ab.

Als die Frau gegen 13:10 Uhr zu ihrem PKW zurück kehrte, stellte Sie am Kotflügel links, hinten einen Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro fest. Nur zeigte sich leider kein Verursacher zu dem Schaden erkenntlich.

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde gegen unbekannt eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem bisher unbekannten Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell