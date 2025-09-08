PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung und Körperverletzung

Heubach (ots)

Ein Zeuge beobachtete Sonntagabend drei Kinder, die sich an einem Trampolin auf einem Spielplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Heubach zu schaffen machten. Der Zeuge sprach die Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren an und diese liefen nach dem Platzverweis nach Hause. Auch der Zeuge verließ den Ort des Geschehens. Als er wenig später zurückkam, waren die Kinder auch wieder da und wollten erneut auf den Platz. Zwei der Kinder flüchteten und kamen wenig später mit ihren Familien zurück. Es kam zum Handgemenge, bei denen sowohl der Zeuge, als auch seine Frau leicht verletzt wurden. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

