LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherung

Schmiedefeld (ots) - Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr Sonntagabend die Landstraße von Schmiedefeld nach Suhl. Er überholte den vor ihm fahrenden Pkw, beachtete aber nicht, dass sich ein Transporter im Gegenverkehr näherte. Kurz vor dem Einscheren prallte der junge Opel-Fahrer mit dem Fahrzeug frontal zusammen. Der 80-Jährige im Transporter wurde lebensbedrohlich, der 19-Jährige und seine 15 Jahre alte Mitfahrerin schwer und ein weitere Insasse im Opel des jungen ...

