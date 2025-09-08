LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherung
Zella-Mehlis (ots)
Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Sonntagabend einen E-Scooter-Fahrer in der Regenbergstraße in Zella-Mehlis. Am Gefährt war kein Versicherungskennzeichen angebracht und der Fahrer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell