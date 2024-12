Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Benzin aus Auto geklaut

Artern (ots)

Unbekannte traten am Mittwochabend in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr an einen abgeparkten Volkswagen in der Gräfin-Sara-Straße heran und öffneten den nicht abgeschlossenen Tankdeckel. Anschließend wurden mit einem Schlauch mehrere Liter Kraftstoff auf dem Tank entwendet. Beamte der Polizeistation Artern sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden.

Aktenzeichen: 0313996

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell