LPI-SHL: In den Gegenverkehr gekracht
Waffenrod (ots)
Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr Montagabend die Landstraße von Eisfeld in Richtung Waffenrod. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und prallte dort seitlich mit dem Auto einer 43-Jährigen zusammen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die 43-Jährige und die 19-Jährige Beifahrerin des Mannes verletzten sich leicht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell