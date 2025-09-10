LPI-SHL: Nabendeckel geklaut

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots) - Drei Mal versuchten Unbekannte mit einer durchtriebenen Betrugsmasche ahnungslose Menschen in Walldorf, Schwallungen und Herpf um ihr Erspartes zu bringen. Sie gaben sich in allen Fällen als Ärzte aus und gaukelten ihren potentiellen Opfern vor, dass sich Angehörige im Krankenhaus befinden würden und diese an einer so schweren Erkrankung leiden, für die es ein Medikament gäbe, die jedoch durch die Angerufenen bezahlt werden ...

