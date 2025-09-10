LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis
Meiningen (ots)
Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Dienstagmorgen einen 42-jährigen Autofahrer im Steinweg in Meiningen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und zudem schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge.
