LPI-SHL: Aufgefahren
Lichtenau (ots)
Eine 38-jährige Autofahrerin befuhr Dienstagmittag die Straße "Engenau" in Lichtenau in Richtung Schönbrunn. Sie musste an der Einmündung auf die Landstraße verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende 29-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf. Ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro entstand. Die Autofahrerinnen blieben unverletzt.
