LPI-SHL: Aufgefahren

Zella-Mehlis (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochnacht (10.09.2025), 03:30 Uhr, vier Nabendeckel eines Mercedes, der auf einem Autotransportlaster stand. Der Lkw stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Rennsteigstraße in Zella-Mehlis. Ein Schaden von ca. 80 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0236320/2025 beim ...

