POL-PPKO: Mendig - Größerer Rettungseinsatz im Bereich "Auf Stürmerisch"

Mendig (ots)

Am heutigen Abend kam es um kurz nach 19.00 Uhr zu einem größeren Rettungseinsatz im Bereich "Auf Stürmerisch", an dem u.a. Feuerwehr und Bergwacht beteiligt waren. Hintergrund des Einsatzes war der Sturz von drei Jugendlichen in einen etwa 10 Meter tiefen Schacht. Die Personen konnten von der Bergwacht geborgen werden. Eine Person erlitt schwerste Verletzungen, die beiden weiteren Jugendlichen wurden ebenfalls schwer verletzt.

Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den näheren Umständen, zu den Personen und zu den Verletzungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte derzeit keine weiteren Angaben machen können. Wir berichten am Montag nach.

