POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Auto überschlägt sich (09.09.2025)
Hilzingen, Lkr. Konstanz (ots)
Am Dienstagabend hat sich auf der Bundesstraße 314 ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 64-jährige Fahrerin eines VW Golf war gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Hilzingen unterwegs, als sie auf bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur kam. Als sie ein entgegenkommendes Auto bemerkte, riss sie ihr Lenkrad nach rechts. Hierbei übersteuerte sie ihren Wagen und verlor über diesen die Kontrolle. Der Golf geriet ins Schleudern und überschlug sich mehrfach über eine kleine Böschung hinweg, bis er schließlich auf einem Feld neben einem Fahrradweg auf den Rädern zum Stehen kam. Ein Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Golf kümmerte sich ein Abschleppdienst.
