Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Erneute Warnung vor Anrufwelle "Falscher Polizeibeamter" in Lahnstein

Lahnstein (ots)

Erneut kommt es in Lahnstein vermehrt zu Anrufen von "Falschen Polizeibeamten". Unter der Legende, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen kam und nun Wertgegenstände gesichert werden sollen, wollen die Betrüger an Schmuck und Geld ihrer Opfer kommen.

Beenden Sie das Telefonat und kontaktieren Sie die örtliche Polizeidienststelle unter der Festnetznummer!

- Benutzen Sie nicht die Rückruftaste - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür - Übergeben Sie Unbekannten kein Geld und keine Wertsachen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, auch wenn der Anrufer dies ausdrücklich verbietet. - Erteilen Sie keine Auskünfte zu Geld- und Vermögenswerten am Telefon - Bitte warnen Sie zudem Angehörige und Bekannte vor der aktuellen Serie von Betrugsanrufen.

