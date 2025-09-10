Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrer verletzt sich schwer (08.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Montag hat sich, gegen 17:30 Uhr, auf der Alberstraße ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Radfahrer schwerverletzt hat. Beim Wechsel von der Straße auf den Gehweg rutschte der 50-Jährige mit dem Rad am Randstein ab und stürzte. Er verletzte sich schwer am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Zu allem Unglück stellten die Beamten vor Ort fest, dass der Mann dem Alkohol zugesprochen hatte. Eine Blutentnahme war unumgänglich. Es entstand geringer Sachschaden.

