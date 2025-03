Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250304 - 0225 Frankfurt - Riedberg: Wohnungseinbruch mit hoher Schadensumme - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) In der Zeit von Freitagmittag (28. Februar 2025) bis Montagabend (03. März 2025) ereignete sich ein Wohnungseinbruch in der Eugen-Kaufmann-Straße. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume und entwendeten Schmuck, Taschen, Jacken und Bargeld im oberen fünfstelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie über das Gartentor in unbekannte Richtung. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der 069 / 755 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

