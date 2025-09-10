PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht mit 3.000 Euro Schaden (08.09.2025)

VS-Villingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag, zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr auf der Straße "Träufleweg" eine Unfallflucht begangen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unfallflüchtige einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Dacia. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verschwand er von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwenningen sucht Hinweise zu der Unfallflucht, die Zeugen, unter der Nummer 07720 / 85000, melden können.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:00

    POL-KN: (VS-Villingen / Schwarzwald Baar Kreis) Rote Ampel missachtet - Unfall (09.09.2025)

    VS-Villingen (ots) - Auf der Einmündung Wieselsberg- und Milanstraße hat sich am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, ein Unfall ereignet. Eine 36-jährige Opel-Fahrerin missachtete auf der Wieselsbergstraße die rote Ampel und stieß im Einmündungsbereich mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda einer 63-Jährigen zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:00

    POL-KN: (VS-Schwenningen / Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrer verletzt sich schwer (08.09.2025)

    VS-Schwenningen (ots) - Am Montag hat sich, gegen 17:30 Uhr, auf der Alberstraße ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Radfahrer schwerverletzt hat. Beim Wechsel von der Straße auf den Gehweg rutschte der 50-Jährige mit dem Rad am Randstein ab und stürzte. Er verletzte sich schwer am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Zu allem Unglück stellten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren