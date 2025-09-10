POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht mit 3.000 Euro Schaden (08.09.2025)
VS-Villingen (ots)
Ein Unbekannter hat am Montag, zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr auf der Straße "Träufleweg" eine Unfallflucht begangen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unfallflüchtige einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Dacia. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verschwand er von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwenningen sucht Hinweise zu der Unfallflucht, die Zeugen, unter der Nummer 07720 / 85000, melden können.
