Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Eine Leichtverletzte nach Unfall (08.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Durch eine Vorfahrtsmissachtung hat sich am Montag auf der Kreuzung Enz- und Rietenstraße eine 29-Jährige leichtverletzt. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Enzstraße nach links auf die Rietenstraße ein und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden im Wert von etwa 27.000 Euro. Eine medizinische Versorgung der jungen Frau vor Ort war nicht notwendig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

