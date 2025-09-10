POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Eine Leichtverletzte nach Unfall (08.09.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Durch eine Vorfahrtsmissachtung hat sich am Montag auf der Kreuzung Enz- und Rietenstraße eine 29-Jährige leichtverletzt. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Enzstraße nach links auf die Rietenstraße ein und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden im Wert von etwa 27.000 Euro. Eine medizinische Versorgung der jungen Frau vor Ort war nicht notwendig.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell