POL-HH: 250523-3. Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.02.2025, 00:12 Uhr

Tatorte: Hamburg-Neustadt, Vorsetzen Hamburg-Hohenfelde, Güntherstraße

Im Februar haben zwei Unbekannte zunächst einen 49-Jährigen in einer Tiefgarage in der Neustadt überfallen und im Anschluss unter Einsatz eines hierbei geraubten Schlüssels diverse Gegenstände aus einer Wohnung im Stadtteil Hohenfelde entwendet. Das Amtsgericht ordnete nun die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach den Tatverdächtigen an.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen griffen die beiden Unbekannten den 49-Jährigen auf dem Weg in eine Tiefgarage unvermittelt mit einem Schlagwerkzeug an und verletzten ihn am Kopf. Während der Geschädigte kurzzeitig benommen am Boden lag, entwendeten die beiden Männer unter anderem eine Umhängetasche, Bargeld (niedriger vierstelliger Betrag), persönliche Papiere sowie Wohnungsschlüssel des 49-Jährigen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte begab sich wenig später zum Polizeikommissariat 11 in St. Georg und erstattete dort eine Strafanzeige. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung transportierte den 49-Jährigen kurz darauf in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Nach Entlassung aus dem Krankenhaus stellte er am frühen Morgen fest, dass die Unbekannten mutmaßlich mit den geraubten Schlüsseln in seine Wohnung eingedrungen waren und diverse hochwertige Gegenstände, unter anderem Bekleidungsstücke, Parfüm und Uhren entwendet hatten.

Das für Raubdelikte in der Region Mitte I zuständige Landeskriminalamt (LKA 114) übernahm die Ermittlungen, welche bisher nicht zur Identifizierung tatverdächtiger Personen führten.

Der Polizei liegen Lichtbilder der mutmaßlichen Räuber vor, sodass das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern angeordnet hat.

Die tatverdächtigen Männer können wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger

- Schwarz - circa 180 bis 190 cm groß - normale / athletische Figur

2. Tatverdächtiger:

- "europäisches Erscheinungsbild" - circa 185 bis 195 cm groß - dickliche Statur

Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

