POL-BI: POL-BI: Junge Autofahrerin und Beifahrer begehen mehrere Verkehrsverstöße

Bielefeld (ots)

Bielefeld - LS / Bielefeld /Heepen - Nach einer Verkehrskontrolle in Bielefeld - Heepen müssen sich eine Autofahrerin und ihr Beifahrer wegen diverser Verkehrsdelikte verantworten. Am Mittwochabend, den 13.08.2025, gegen 23:00 Uhr, befuhr die 20-jährige Fahrzeugführerin mit einem BMW mit polnischem Kennzeichen die Straße Am Dreierfeld in Bielefeld. Zwei Polizeibeamte konnten beobachten wie die Fahrerin mittig der Fahrbahn fuhr und ihr Fahrzeug abwürgte. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab die Fahrzeugführerin gegenüber der Polizei an, dass sie keine gültige Fahrerlaubnis besitze. Auch einen Fahrzeugschein konnte sie den eingesetzten Beamten nicht aushändigen.

Der 26-jährige Beifahrer konnte durch einen Kaufvertrag nachweisen, dass er der Eigentümer des BMW ist. Die Polizeibeamten ermittelten weiter, dass die angebrachten, polnischen Kennzeichen zu einem Toyota Auris und nicht zu dem BMW gehören. Der Fahrzeugbesitzer gab sich unwissend und äußerte gegenüber der Polizei, dass die Kennzeichen einem Freund gehören. Auch eine Haftpflichtversicherung war für das Fahrzeug nicht vorhanden.

Gegen die Fahrerin und den Fahrzeuginhaber wurden Strafanzeige wegen diverser Verkehrsdelikte gefertigt: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch. Zudem liegt ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Steuerhinterziehung vor.

