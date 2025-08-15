PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche umstellen E-Scooter-Dieb - U-Haft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Eine Gruppe Jugendlicher umstellte am Donnerstag, 14.08.25, einen E-Scooter-Dieb. Der polizeibekannte Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass eine Personengruppe einen E-Scooter-Dieb am Sennestadtring festgesetzt hat. Der Dieb hatte das Elektrokleinstfahrzeug einige Stunden zuvor aus der Garage eines Bielefelders gestohlen.

Beim Eintreffen der Polizei hielt sich eine Gruppe von etwa 20 Jugendlichen am Einsatzort auf und hielt einen polizeibekannten 36-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz fest. Gegenüber den Beamten bestätigte der Dieb, dass er den E-Scooter gestohlen habe.

Der 44-jährige Eigentümer des E-Scooters teilte den Polizisten mit, dass der Dieb sein Fahrzeug um 16:45 Uhr gestohlen hatte. Durch eine Überwachungskamera konnte er die Tatzeit benennen und zeigte den Diebstahl an. Der Sohn des Eigentümers hatte zudem eine Gruppe von Bekannten informiert, die im Bereich Sennestadt nach dem Mann Ausschau hielten. Am Abend wurde er dann am Sennestadtring gesichtet.

Der Dieb wurde am Freitagnachmittag einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den polizeibekannten 36-jährigen Mann mit deutscher und kasachischer Staatsbürgerschaft.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

