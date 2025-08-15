POL-BI: Zigaretten mit gestohlener Bankkarte gekauft
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 13.08.2025, nutzte ein Dieb die günstige Gelegenheit und griff in ein unverschlossenes Fahrzeug an der Elsa-Brändström-Straße. Anschließend setzte er die EC-Karte mehrmals ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein Handwerker hatte seinen Mercedes Sprinter am Mittwochmorgen an der Straße abgestellt. Während einer Pause, zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr, ließ er den Wagen unverschlossen zurück.
In dieser kurzen Zeit gelangte ein bisher unbekannter Täter in das Fahrzeuginnere und stahl die Geldbörse des Arbeiters aus dem Handschuhfach.
Die gestohlene EC-Karte nutzte er daraufhin viermal, um an Zigarettenautomaten Ware zu bezahlen. Als der Bestohlene den Verlust bemerkte, sperrte er umgehend die Karte.
Hinweise zu dem Täter nimmst das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.
