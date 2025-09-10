POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Nach Unfall im Kreisverkehr leichtverletzter Radfahrer (09.09.2025)
VS-Villingen (ots)
Im Kreisverkehr der Steinat- und Neuhauser Straße hat sich am Dienstag bei einem Unfall ein Radfahrer leichtverletzt. Ein 72-jähriger Suzuki-Fahrer missachtete - aus der Steinatstraße kommend - die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr befindlichen 20-Jährigen. Sie stießen, gegen 19 Uhr, zusammen und der junge Mann stürzte. Ein Rettungswagen war nicht notwendig. Es entstand geringer Sachschaden.
