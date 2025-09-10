Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Ein Leichtverletzter nach Unfall bei Gaskugel (09.09.2025)

VS-Villingen - B 33 (ots)

Zu einem Leichtverletzten ist es am Dienstag, gegen 16 Uhr, bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 gekommen. Der 54-jährige Ford-Fahrer bog von der Auffahrt der B 33 nach rechts auf die Durchgangsfahrbahn in Richtung Villingen ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 60-Jährigen in einem VW. Sie war ebenfalls in Richtung Villingen unterwegs. Der VW krachte mit der Front in die linke Seite des Fords, wodurch sich der 54-Jährige verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Sein Wagen musste indes abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell