Lkr. Rottweil) - Ladendiebstahl endet mit Flucht und weiteren Ermittlungen (10.09.2025)

Am Mittwochabend hat die Polizei nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Hauptstraße Ermittlungen wegen mehrerer Delikte aufgenommen.

Gegen 20:15 Uhr legten zwei Männer Waren in einen Einkaufswagen, bezahlten jedoch nicht alles an der Kasse. Einer der beiden, ein 51 Jahre alter Mann, konnte von Mitarbeitern bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Bei ihm entdeckten die Polizisten im Anschluss weiteres Diebesgut sowie ein Behältnis mit Amphetamin.

Ein bislang unbekannter zweiter Mann flüchtete in Richtung Innenstadt. Zuvor packte er eine Kassiererin, die ihn am Verlassen des Geschäfts hindern wollte, am Arm.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben können, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 zu melden.

