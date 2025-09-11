Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) - Skoda fährt Böschung hinauf und bleibt in Hecke stecken - Fahrerin verletzt (10.09.2025)

Geisingen (ots)

Am Mittwochvormittag ist eine 71-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 31 bei Geisingen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei Verletzungen zugezogen.

Die Frau war gegen 11:00 Uhr mit einem Skoda Fabia von Freiburg in Richtung Geisingen unterwegs. Zwischen Gutmadingen und Geisingen geriet sie zunächst leicht nach rechts, lenkte anschließend stark gegen und kam nach links von der Straße ab. Das Auto fuhr mehrere Meter eine Böschung hinauf und blieb schließlich in einer dicht gewachsenen Hecke stecken.

Ersthelfer kümmerten sich um die 71-Jährige, die aufgrund des unklaren Gesundheitszustandes durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr schonend aus dem Wagen befreit werden musste. Für die Rettungsmaßnahmen hoben die Einsatzkräfte das Fahrzeugdach an und entfernten Teile des dichten Buschwerks.

Am Skoda entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

