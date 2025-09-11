Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses Stockach (10.09.2025)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer eines schwarzen BMW mit RW-Kennzeichen am Mittwoch auf dem Parkplatz des Krankenhauses verursacht. Der etwa 60-jährige Fahrer touchierte beim Ausparken einen auf der Durchgangsfahrbahn befindlichen Mercedes einer 54-jährigen Frau. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Mann, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

