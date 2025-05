Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250520-3: Zeugensuche nach Einbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Wertgegenstände gestohlen

Am Montag (19. Mai) sind Unbekannte in eine Wohnung in Pulheim sowie in ein Haus in Bergheim eingebrochen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen

Laut ersten Erkenntnissen brachen die Unbekannten zwischen 16 Uhr und 17.45 Uhr in die Wohnung eines Hauses an der Venloer Straße in Stommeln ein. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte die offenstehende Wohnungstür und rief die Polizei.

Beamte stellten vor Ort Hebelspuren an der Wohnungstür und durchwühlte Schränke fest. Weitere Beamte sicherten Spuren am Tatort. Ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

In Bergheim sollen Einbrecher zwischen Sonntag (18. Mai) 17 Uhr und Montag 6.15 Uhr in ein Haus im Bereich der Straßen "Paffendorfer Weg" und "Bohlendorfer Weg" einbrochen sein. Sie sollen einen Büroraum durchwühlt haben und dort Bargeld, einen Computer und ein Radio entwendet haben.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren am Tatort.

In beiden Fällen fertigten die Beamten Strafanzeigen. (sc)

