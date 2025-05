Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250520-1: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Kerpen (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (19. Mai) in Kerpen ist ein Fahrradfahrer (28) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachen sie in ein Krankenhaus.

Ersten Informationen zufolge war eine Autofahrerin (76) gegen 14 Uhr aus Richtung Blatzheim unterwegs und sei über den Steinweg in einen Kreisverkehr am Ortseingang Buir eingefahren. Dabei sei sie aus bislang ungeklärtem Grund mit dem Radfahrer zusammengestoßen. Der 28-Jährige sei zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs unterwegs gewesen.

Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigen eine Verkehrsunfallanzeige. Nach den Arbeiten an der Unfallstelle hoben sie die vorübergehende Straßensperrung gegen 15.15 Uhr wieder auf. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell