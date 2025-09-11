Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich (10.09.2025)

Gottmadingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Mittwochabend hat sich auf der Kreisstraße 6148 zwischen Gailingen und Gottmadingen ein Unfall ereignet. Gegen 19:45 Uhr war eine 59-jährige Opel-Fahrerin in Richtung Gottmadingen unterwegs, als sie aus bislang nicht geklärten Gründen, kurz nach Petersburg, nach rechts von der Straße abkam und mit einem Leitpfosten kollidierte. Im Anschluss überschlug sich der Opel und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich leichtverletzt selbständig über den Kofferraum des Autos befreien. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Opel kümmerte sich ein Bekannter der Frau.

