POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe

Am Freitagnachmittag kam es vor einem Elektrofachgeschäft in Pforzheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern, in welcher auch eine Schreckschusswaffe im Spiel gewesen sein soll.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gerieten vier Männer am Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr in Pforzheim vor einem Elektromarkt im Bereich der Karlsruher Straße aus noch nicht abschließend geklärter Ursache in Streit. Ersten Meldungen zufolge sei eine Person durch eine Schusswaffe verletzt worden. Im weiteren Verlauf konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden, dass zunächst verbale Streitigkeiten vor dem Ladengeschäft in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Hierbei zog einer der Beteiligten mutmaßlich eine Schreckschusswaffe. Mindestens einer der Beteiligten wurde im Rahmen des Streites leicht verletzt. Der genaue Sachverhalt und inwieweit es zu einem Einsatz der Schreckschusswaffe kam sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten drei Beteiligte vorläufig festgenommen werden. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurden diese wieder auf freien Fuß entlassen. Der vierte Beteiligte wurde nicht angetroffen.

