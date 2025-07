Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Polizeirevier Horb am Neckar zieht in sein neues Dienstgebäude

Horb am Neckar (ots)

Der innovative Neubau des Polizeireviers Horb am Neckar wird voraussichtlich in dieser Woche bezogen. Bürger können sich auf ein modernes und barrierefreies Dienstgebäude freuen.

Voraussichtlich ab kommenden Mittwoch erfolgt der Umzug vom alten, in der Neckarstraße gelegenen Polizeirevier Horb, in den Neubau in der Hornaustraße 8. Die beiden Dienstgebäude liegen nur wenige hundert Meter auseinander, unterscheiden sich aber in vielerlei Gesichtspunkten deutlich. Traditionelle Bauelemente gepaart mit der Moderne, Gebäudeenergieeffizienz der Spitzenklasse, spezielle und maßgeschneiderte Einrichtungen sowie Technik bis hin zur E-Mobilität und Barrierefreiheit. Dies sind nur einige Highlights des zum Stadtkern hin ausgerichteten Gebäudes, welches zukünftig den Streifen- und Bezirksdienst sowie die Leitungs- und Führungsgruppe beheimatet.

Während der voraussichtlich dreitägigen Umzugsphase ist die dauerhafte Funktionsfähigkeit des Streifendienstes für die Bürgerinnen und Bürger gewährleistet. Sie erreichen das Revier unter der Rufnummer 07451 960 oder in Eilfällen über den Notruf 110.

Das Dienstgebäude ist über den öffentlichen Personennahverkehr, den Horber Bahnhof, fußläufig aus Richtung Innenstadt in wenigen Gehminuten oder mit dem Pkw bestens erreichbar. Auf dem Vorplatz des Reviers lädt eine formschöne Skulptur, ein weißer und winkelförmiger Marmorstein, zum Verweilen ein und dient zusätzlich als Sitzbank.

Nach knapp drei Jahren Bauzeit freuen sich die Kolleginnen und Kollegen auf ihr "neues Zuhause" und die Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Benjamin Koch, Pressestelle

