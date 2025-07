Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Unbekannter masturbiert vor Kindern - Zeugen gesucht

Bad herrenalb (ots)

Drei minderjährige Mädchen sind offenbar einem mutmaßlichen Exhibitionisten begegnet. Die Kinder befanden sich am vergangenem Donnerstag gegen 19:00 Uhr im Areal des Klosters Bad Herrenalb. Während sie auf einer Wiese im Bereich der alten Grundschule spielten, trat ein unbekannter Mann an sie heran und manipulierte offenbar an seinem Geschlechtsteil. Nachdem sie die Situation realisierten, gingen die Mädchen in Richtung eines belebteren Bereiches. Der Tatverdächtige entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung.

Etwa 15 Minuten vor dem Vorfall hatten die Mädchen den Unbekannten bereits im Bereich eines Restaurants am Rathausplatz Bad Herrenalb wahrgenommen, wo er sich offenbar mit einem älteren Mann unterhielt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - Circa 25 bis 30 Jahre alt - Körpergröße etwa 165 bis 170 cm - Heller Hauttyp - Dunkle Jeans - Dunkle Daunen- oder Winterjacke, Kapuze tief ins Gesicht gezogen - Brillenträger

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 07231 / 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

