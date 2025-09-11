Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brandstiftung am Sankt-Stephans-Platz - Polizei sucht Zeugen (10.09.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist es am Sankt-Stephans-Platz zu einer Brandstiftung gekommen. Eine Zeugin meldete gegen 23.45 Uhr über Notruf, dass vor einer Haustür ein Karton gebrannt habe, den sie jedoch von der Tür entfernen konnte. Ob ein Sachschaden an der Tür entstand, bedarf weiterer Abklärungen.

Personen, die in der Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Sankt-Stephans-Platz gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell